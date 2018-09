Washington (AFP) Hillary Clinton erhält für ihre Bücher einen Millionenvorschuss und streicht für Redeauftritte sechsstellige Summen ein - nach der Präsidentschaft ihres Ehemanns Bill Clinton will die frühere First Lady und Außenministerin aber kurz vor dem Bankrott gestanden haben. "Total pleite" seien sie und Bill Anfang 2001 gewesen, klagte Clinton in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender ABC. Das Paar habe damals "Häuser" abbezahlen müssen, dazu seien die Studiengebühren für Tochter Chelsea an Eliteuniversitäten gekommen. "Das war nicht einfach."

