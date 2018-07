New York (AFP) Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat eine Lesereise zu ihrer neuen Autobiografie gestartet, die den Grundstein für eine Präsidentschaftsbewerbung legen könnte. Hunderte Anhänger erwarteten Clinton am Dienstag zu einer Signierstunde in einem New Yorker Buchladen, die ersten Fans hatten sich bereits im Morgengrauen in die Schlange gestellt. In den kommenden Wochen will die Politikerin das Buch im ganzen Land vorstellen.

