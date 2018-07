Tokio (dpa) - Der weltgrößte Autobauer Toyota weitet einen im vergangenen Jahr gestarteten Rückruf wegen defekter Airbags aus.

Der japanische Konzern meldete dem Verkehrsministerium in Tokio am Mittwoch, dass zusätzlich rund 648 000 Autos in die Werkstätten geholt würden. Betroffen seien 20 Modelle, darunter der Corolla.

In einem Fall sei ein Brand im Wageninneren in Folge des Defekts gemeldet worden, hieß es. Wegen eines Produktionsfehlers bei den Airbags des gemeinsamen Lieferanten Takata mussten Japans Autobauer im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Millionen Wagen zurückrufen. Am stärksten betroffen waren Toyota, Honda und Nissan.