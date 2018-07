Brasília (AFP) Brasilien ist nach Ansicht von Präsidentin Dilma Rousseff gut auf den Beginn der Fußballweltmeisterschaft am Donnerstag vorbereitet. "Brasilien hat die größten Hindernisse überwunden und ist auf und abseits des Fußballplatzes bereit für die WM", sagte Rousseff am Dienstag in einer Fernsehansprache. Sie versicherte unter anderem, dass die zwölf Stadien pünktlich zum Auftaktspiel fertig seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.