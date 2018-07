Berlin (AFP) Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die scharfe Kritik von Ex-Bundespräsident Christian Wulff an Justiz und Medien als überzogen zurückgewiesen. Als nicht gerechtfertigt kritisierte Verbandschef Michael Konken am Mittwoch auf "Handelsblatt Online" insbesondere die in Wulffs Buch "Ganz oben Ganz unten" gegen den Springer-Verlag erhobenen Vorwürfe. "Mit dieser Sicht der Dinge macht Herr Wulff es sich zu einfach", sagte Konken. Über die damaligen Ungereimtheiten habe nicht nur die Springer-Presse recherchiert und geschrieben, sondern zahlreiche weitere Medien.

