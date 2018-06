Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat angesichts der dramatischen Ereignisse im Irak die politischen Akteure im Land aufgerufen, ihren Machtkampf zu beenden und gemeinsam gegen "Terrorismus" vorzugehen. Die Einnahme einer ganzen Stadt durch Islamisten sei "eine neue Stufe der Eskalation", die auch in der Bundesregierung auf "allergrößte Sorge" stoße, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin. Nach der Eroberung der Stadt Mossul durch Dschihadisten sind im Nordirak hunderttausende Menschen auf der Flucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.