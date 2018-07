Frankfurt/Main (AFP) Die Commerzbank hat auf einen Schlag Altlasten in Milliardenhöhe abgebaut. Die zweitgrößte Privatbank in Deutschland verkaufte gewerbliche Immobilienkredite in Spanien, Portugal und Japan in Höhe von insgesamt 5,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte.

