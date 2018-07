Berlin (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird künftig von einer Frau geleitet: Das Bundeskabinett berief bei seiner Sitzung am Mittwoch die Juristin Bettina Limperg zur Nachfolgerin des in den Ruhestand gegangenen BGH-Präsidenten Klaus Tolksdorf, wie eine Sprecherin des Justizministeriums in Berlin sagte. Die 54-Jährige ist die erste Frau an der Spitze des BGH seit dessen Gründung vor mehr als sechs Jahrzehnten. Der BGH gehört zu den obersten Gerichtshöfen Deutschlands und ist letzte Instanz für Zivil- und Strafverfahren.

