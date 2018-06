Berlin (AFP) Nach einem Rekordwert bei den Rüstungsexporten im vergangenen Jahr will das Wirtschaftsministerium künftig strengere Maßstäbe anlegen. Die Ausfuhren sollten "restriktiver gehandhabt" werden, kündigte am Mittwoch Staatssekretär Stefan Kapferer (FDP) in Berlin an. Unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung war der Wert der genehmigten Waffenausfuhren 2013 auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen. Die Opposition sprach von "verantwortungsloser" Politik.

