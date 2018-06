Berchtesgaden (AFP) Bei der Rettung des in der Riesending-Schachthöhle in einer Tiefe von rund 1000 Metern festsitzenden Forschers hat es erste Verzögerungen gegeben. Anders als geplant sollte ein Team mit einem Arzt nach Angaben der Bergwacht erst am Mittwochabend bei dem Verletzten eintreffen. Die Retter hätten wegen der schwierigen Bedingungen beim Abstieg eine "lange Pause" einlegen müssen, sagte Nils Bräunig, Höhlenrettungsexperte der Bergwacht, am Mittwoch im bayrischen Berchtesgaden.

