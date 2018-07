Frankfurt/Main (AFP) Der Lufthansa-Konzern hat für das laufende und das kommende Jahr eine Gewinnwarnung für sein Kerngeschäft herausgegeben. Statt der bisher vorhergesagten 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro werde für 2014 nun ein operatives Ergebnis von rund einer Milliarde Euro erwartet, teilte die Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Für 2015 senkte der Dax-Konzern seine Erwartung für das Ergebnis im Kerngeschäft von 2,65 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro.

