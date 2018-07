Berchtesgaden (AFP) Ein österreichischer Arzt und drei italienische Rettungskräfte sind bei dem verunglückten Höhlenforscher in den bayerischen Alpen eingetroffen. Wie die Bergwacht Bayern am Mittwoch mitteilte, kam das Team "schneller als erhofft" am späten Nachmittag bei dem Patienten an. Damit sei "ein weiterer wichtiger Schritt im Einsatzablauf erreicht" worden, hieß es. Oberste Priorität habe nun die medizinische Versorgung des Patienten. Der 52-jährige Forscher war am Sonntagmorgen in rund tausend Metern Tiefe in der schwer zugänglichen "Riesending-Schachthöhle" durch einen Steinschlag am Kopf verletzt worden.

