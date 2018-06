Berlin (AFP) Aus Anlass der Umzüge zum Christopher Street Day in Berlin soll die Regenbogenfahne erstmals vor einem Bundesministerium wehen. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will die als Symbol der Homosexuellen-Bewegung berühmte Flagge am Donnerstagnachmittag vor ihrem Amtssitz hissen, wie das Ministerium und der Lesben- und Schwulenverband Berlins (LSVD) am Mittwoch mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.