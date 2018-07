München (AFP) Der deutsche Industrieriese Siemens hat bestätigt, mit dem japanischen Konkurrenten Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ein gemeinsames Übernahme-Angebot für den französischen Alstom-Konzern zu prüfen. Siemens und MHI würden bis kommenden Montag entscheiden, "ob ein Angebot an den Verwaltungsrat von Alstom abgegeben wird", erklärte der Konzern am Mittwoch in München. Siemens-Chef Joe Kaeser erklärte, er "begrüße die Bereitschaft von MHI, sich unseren Überlegungen anzuschließen". Es gelte, eine "langfristig tragfähige Lösung für Alstom, MHI und Siemens zu schaffen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.