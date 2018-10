New York (dpa) - Die Komikerin Cindy aus Marzahn ist bei ihrem ersten Auftritt am New Yorker Broadway gefeiert worden. Mit einem Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch präsentierte die 42-jährige, die mit bürgerlichem Namen Ilka Bessin heißt, am Abend im Stand-up-Club "Carolines" ihre Show "Pink is bjutiful". Zusätzlich zu ihrem Markenzeichen, dem rosafarbenen Jogginganzug, trug Cindy dem Anlass entsprechend die Krone der Freiheitsstatue aus Schaumstoff im Haar.

