Bielefeld (SID) - Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Christian Müller (30) um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Der Mittelfeldspieler spielt seit 2010 in Ostwestfalen und hatte in der vergangenen Saison in 29 Spielen vier Tore erzielt und fünf vorbereitet.