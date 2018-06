Manaus (SID) - Der ehemalige brasilianische Fußball-Weltmeister Dada Maravilha warnt die englische Nationalmannschaft vor der Hitze im WM-Spielort Manaus. "Wenn die Engländer mehr laufen wollen als der Ball, dann funktioniert das nicht. Man muss sich schonen und den Ball laufen lassen. Die Sonne versetzt dir förmlich einen Schlag auf den Kopf", sagte der 68-Jährige bei AFP.

Die Three Lions treten in Manaus am Samstag (18.00 Uhr OZ/Sonntag, 00.00 Uhr MESZ) gegen Vize-Europameister Italien an. Der mitten im Amazonasgebiet gelegene Spielort ist gefürchtet aufgrund der Temperaturen, die selbst im brasilianischen Winter bei 30 Grad Celsius liegen, und der hohen Luftfeuchtigkeit.

Maravilha, Weltmeister von 1970 in Mexiko, machte den Engländern und Italienern ein wenig Hoffnung: "Wenn man professionell ist, sich gut vorbereitet, dann kann man dort auch ohne Probleme spielen."

Sorgen bereitet im Augenblick allerdings der Rasen in der Arena Amazonia. Er befindet sich kurz vor dem ersten WM-Spiel in einem erbärmlichen Zustand. Der Rasen ist schlecht gewachsen, holprig, stellenweise ernsthaft beschädigt und weist zahllose braune Stellen auf. Platzmarkierungen gibt es noch nicht.

Die Arena in der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt mitten im Regenwald war im März dieses Jahres eröffnet worden. Die Arena da Amazonia hat bei der WM ein Fassungsvermögen von 39.118 Zuschauer. In dem 198 Millionen Euro teuren Bau finden vier Vorrundenspiele statt. Wie das Stadion nach der Endrunde genutzt werden soll, ist unklar.