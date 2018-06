Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Chancen für eine Befriedung in der Ukraine nach dem Wechsel im Präsidentenamt gestiegen. Beim traditionellen Jahresempfang für das Diplomatische Corps appellierte sie am Abend in Berlin an alle Beteiligten, jetzt alles zu tun, damit sich die Hoffnung auf einen Neuanfang erfülle. Der neue Präsident Petro Poroschenko müsse sich auf die notwendigen Reformen konzentrieren können. Deshalb dürften im Osten des Landes keine Schüsse mehr fallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.