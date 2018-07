Athen (AFP) Angesichts der Blitzoffensive der Dschihadisten im Irak haben die Europäische Union und die Arabische Liga am Mittwoch die politischen Gruppen im Land zur Einheit aufgerufen. Alle demokratischen Kräfte müssten zusammenarbeiten, um dieser Bedrohung für die Sicherheit des Iraks zu begegnen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Staatenverbände. Insbesondere müssten sich die irakische Regierung und die Regierung der autonomen Region Kurdistan zusammentun, um die Sicherheit in Mossul und der umliegenden Provinz Ninive wiederherzustellen.

