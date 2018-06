Samarra (AFP) Die Dschihadisten im Irak rücken bei ihrer Blitzoffensive immer weiter in Richtung der Hauptstadt Bagdad vor: Am Mittwoch lieferten sich sunnitische Islamisten nach Polizeiangaben auch am nördlichen Zugang der Stadt Samarra schwere Gefechte mit irakischen Sicherheitskräften. Augenzeugen zufolge setzten die Aufständischen Lastwagen ein, auf denen Maschinengewehre montiert waren.

