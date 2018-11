Kirkuk (AFP) Bei ihrem Vormarsch im Norden des Irak haben Dschihadisten-Kämpfer am Mittwoch 15 Sicherheitskräfte exekutiert. Das gaben ein Polizeioffizier und Mitarbeiter der örtlichen Behörden bekannt. Demnach wurden in Rijad sechs, in Raschad vier und am Kontrollposten Talkijah fünf Sicherheitskräfte getötet. Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) ist derzeit im Norden Iraks auf dem Vormarsch und kontrolliert seit Dienstag die gesamte Provinz Ninive.

