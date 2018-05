Tikrit (AFP) Die Blitzoffensive der Dschihadisten im Irak nähert sich immer weiter der Hauptstadt Bagdad und hat bereits hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Nach der nördlichen Millionenstadt Mossul brachten die Islamisten am Mittwoch auch das zentralirakische Tikrit unter ihre Kontrolle und lieferten sich in Samarra Gefechte mit der Armee, wie die Polizei mitteilte. Im türkischen Konsulat in Mossul nahmen die Rebellen dutzende Geiseln.

