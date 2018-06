Sanaa (AFP) Im Jemen haben am Mittwoch tausende Bürger gegen den häufigen Ausfall von Strom und Trinkwasser sowie die dramatische Knappheit beim Treibstoff protestiert. Die Demonstranten forderten die Bildung einer neuen Regierung, als sie vor den Amtssitz von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi in der Hauptstadt Sanaa zogen. Innenminister Abdo al-Tarib versuchte vergeblich, die Demonstranten zu beruhigen. Hadi gab schließlich dem Druck der Demonstranten nach und kündigte die Umbildung der Regierung an. Demnach werden fünf Minister ausgetauscht, darunter die Ressortschefs für Benzin, Elektrizität und Finanzen.

