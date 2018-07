Ramallah (AFP) Der palästinensische Chefunterhändler Sajeb Erakat hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, wegen des Schicksals von über hundert hungerstreikenden palästinensischen Häftlingen Druck auf Israel auszuüben. Im Namen der Palästinensischen Autonomiebehörde und von Präsident Mahmud Abbas bitte er um ein "sofortiges Eingreifen" für das Wohl der rund 130 Inhaftierten in israelischen Gefängnissen, schrieb Erakat in einem Brief, der AFP am Mittwoch vorlag.

