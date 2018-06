Moskau (AFP) Der US-Regisseur Oliver Stone hat die Rechte an einem weiteren Buch über den US-Geheimdienstinformanten Edward Snowden gekauft. Snowdens russischer Anwalt Anatoli Kutscherena sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, er habe Stone und dem Produzenten Moritz Borman die Rechte an seinem Politthriller über Snowden verkauft. "Er (Stone) hat sich mit mir getroffen, nicht mit Snowden", sagte Kutscherena. Das Buch ist noch nicht auf dem Markt: Es werde "später veröffentlicht", sagte der Anwalt.

