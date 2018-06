Madrid (AFP) Spanische Polizisten haben im Gepäck eines Reisenden auf der Kanareninsel Gran Cranaria fünf lebende Schlangen, zwei Geckos und tausende Insekten gefunden. Der Mann sei am Flughafen von Las Palmas zur Befragung festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. In seinen beiden Koffern, die er in Madrid aufgegeben hatte, wurden demnach eine Boa Constrictor, eine Tigerpython und drei Königspythons gefunden.

