London (SID) - Wimbledonsieger Andy Murray ist ein erfolgreicher Auftakt in die Rasensaison gelungen. Der 27 Jahre alte Brite gewann beim Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu 6:4, 6:4. Murray ist bei der mit 809.600 Euro dotierten Traditions-Veranstaltung an Position drei gesetzt. Im vergangenen Jahr hatte er als erster Brite seit 76 Jahren in Wimbledon triumphiert.