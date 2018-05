Istanbul (AFP) Die Türkei hat den Kidnappern von fast 50 Geiseln in ihrem Konsulat im irakischen Mossul mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte den Verschleppten etwas zustoßen. Jeder, der in die Geiselnahme verstrickt ist, müsse mit "scharfer Vergeltung" rechnen, sollte den türkischen Staatsbürgern etwas passieren, erklärte Außenminister Ahmet Davutoglu am Mittwoch. Der Minister äußerte sich am UN-Sitz in New York, türkische Medien verbreiteten seine Erklärung.

