Kiew (AFP) Seit Beginn des ukrainischen Militäreinsatzes im Osten des Landes vor zwei Monaten sind bereits 270 Menschen ums Leben gekommen. Wie das Gesundheitsministerium in Kiew am Mittwoch erklärte, starben allein in der Region Donezk, die von den schwersten Kämpfen zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten beherrscht wird, 225 Menschen, darunter auch zwei Kinder und acht Frauen. Demnach wurden mindestens 576 Menschen verletzt.

