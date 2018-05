Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat erneut den Austausch des vor fünf Jahren entführten Soldaten Bowe Bergdahl gegen fünf Guantanamo-Häftlinge verteidigt. Trotz gewisser Risiken sei dies die "richtige Entscheidung" gewesen, sagte Hagel am Mittwoch in einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus in Washington. Angesichts des sich verschlechternden Gesundheitszustandes von Bergdahl habe US-Präsident Barack Obama kaum eine andere Möglichkeit gehabt.

