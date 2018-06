Washington (AFP) Die jüngste Schulschießerei in den USA hätte nach Angaben der Behörden deutlich schlimmer ausgehen können. Der 15-jährige Schütze sei mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15, einer halbautomatischen Pistole, einem großen Messer und hunderten Patronen bewaffnet gewesen, teilte die Polizei von Troutdale nahe Portland im Bundesstaat Oregon am Mittwoch mit. Der Teenager hatte am Dienstagmorgen in der dortigen Reynolds High School einen Mitschüler erschossen und einen Lehrer verwundet. Die Polizei bestätigte, dass sich der Schütze anschließend selbst tötete.

