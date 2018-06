Marburg (AFP) Rund vier Wochen vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Bundesländern haben Experten zum Schutz gegen die durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung FSME aufgerufen. Eine wirksame Impfung gegen die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis sei jetzt gerade noch möglich, teilte das Deutsche Grüne Kreuz (DGK) am Donnerstag in Marburg mit. Wer eine Reise in ein FSME-Risikogebiet wie Bayern, Baden-Württemberg oder Österreich plane und noch nicht geimpft sei, "sollte keine Zeit verstreichen lassen".

