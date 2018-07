Brüssel (AFP) Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Europäische Union in Brasilien eine Kampagne gegen Kinderprostitution gestartet. Die Kampagne "Nicht wegsehen!" soll Touristen wie Einheimischen klarmachen, dass sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen eine Straftat ist, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Sie wird von bekannten brasilianischen Fußballern wie dem Weltmeister von 2002, Kaká, unterstützt, hieß es weiter.

