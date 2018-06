Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande rutscht in Meinungsumfragen immer weiter ab. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben nur noch 15 Prozent der Franzosen eine gute Meinung von der Politik ihres Präsidenten. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um einen Prozentpunkt. 77 Prozent der Befragten habe eine schlechte Meinung von der Politik des Sozialisten. Angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise und Rekordarbeitslosigkeit ist Hollande der unbeliebteste Präsident in der Geschichte von Frankreichs Fünfter Republik, die 1958 gegründet wurde.

