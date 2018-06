São Paulo (dpa) - Gastgeber Brasilien bestreitet heute in São Paulo gegen Kroatien das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Die favorisierte Mannschaft von Trainer Luiz Felipe Scolari strebt den sechsten WM-Titel an. Die deutsche Mannschaft greift erst am Montag gegen Portugal ins Turnier ein.

