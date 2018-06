São Paulo (SID) - Das Tischtuch zwischen UEFA-Präsident Michel Platini und FIFA-Chef Joseph S. Blatter ist endgültig zerschnitten. Der 58 Jahre alte Franzose ging am Donnerstag in einem AFP-Interview auf Distanz zum Schweizer: "Ich werde Blatter nicht länger unterstützen, das ist vorbei."

Im Vorfeld des 64. FIFA-Kongresses in Sao Paulo hatten die UEFA-Vertreter Blatter mitgeteilt, dass sie den 78-Jährigen in dessen Bemühen, am 29. Mai 2015 für eine fünfte Amtszeit als Präsident des Weltverbandes kandidieren zu wollen, nicht unterstützen werden.

Auf der Pressekonferenz nach dem Kongress hatte Blatter von einer großen Respektlosigkeit gesprochen. Der Walliser will auf jeden Fall 2015 wieder kandidieren und kann sich der Unterstützung großer Teile der Konföderationen aus Afrika, Asien sowie Nord- und Mittelamerika und der Karibik sicher sein.

Platini gilt nach wie vor als möglicher Gegenkandidat im kommenden Mai, hat sich aber noch nicht definitiv erklärt. Dies will er voraussichtlich im September machen. Seine Bewerbung um den FIFA-Chefposten hatte bereits der Franzose Jerome Champagne (55) angekündigt. Ihm werden allerdings nur Außenseiterchancen eingeräumt.