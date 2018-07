New York (AFP) In einer Dringlichkeitssitzung hat der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag über den Vormarsch der Dschihadisten im Irak debattiert. Das Treffen hinter verschlossenen Türen begann am Vormittag Ortszeit (17.30 Uhr MESZ). Der UN-Gesandte im Irak, Nickolay Mladenov, sollte das Gremium per Videoschaltung über die aktuelle Entwicklung informieren.

