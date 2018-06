Bagdad (dpa) - Rund 60 Kilometer nördlich von Bagdad sind bei Gefechten zwischen Islamisten und der irakischen Armee Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Die Nachrichtenseite "Al-Sumaria News" berichtete, bei dem Zusammenstoß in Bakuba in der Provinz Diyala seien am Donnerstag 50 Menschen getötet worden. Die Isis-Kämpfer zogen sich im Anschluss zurück, wurde ein Sicherheitschef zitiert.

Die irakische Armee hat in Bakuba eine Front aufgebaut, die auch von Stammeskämpfern unterstützt wird. "Die Reste der Isis-Truppe haben ihre Toten liegen gelassen und sind Richtung Salaheddin geflohen", sagte der Sicherheitschef. Die Provinz Salaheddin liegt nordwestlich von Bagdad, Isis hatte die Region am Mittwoch unter Kontrolle gebracht.

