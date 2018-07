Majuro (AFP) Die Inselstaaten im Südpazifik wollen die Gebühren für den Tunfischfang vor ihren Küsten stark anheben. Statt bisher 6000 Dollar sollen ab nächstem Jahr 10.000 Dollar (7400 Euro) pro Tag fällig werden, wie der Präsident der Marshallinseln, Christopher Loeak, am Donnerstag beim Jahrestreffen der acht Staaten umfassenden Inselgruppe mitteilte. Die Einnahmen der Inseln sollen so gesteigert und die Bestände geschützt werden. Um weiterhin finanziellen Nutzen aus dem Fischvorkommen ziehen zu können, sei eine enge Zusammenarbeit der Staaten nie so entscheidend gewesen wie heute, sagte Loeak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.