Brasília (AFP) Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff will sich von den Beschimpfungen, die ihr tausende Fußballzuschauer beim Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zugerufen haben, nicht einschüchtern lassen. "Ich werde nicht zulassen, dass mich diese Beleidigungen beeinträchtigen", sagte sie am Freitag bei einer Ansprache in der Nähe der Hauptstadt Brasília. Sie werde sich auch "nicht einschüchtern" lassen von den unflätigen Beschimpfungen, die "Kinder und Familien nicht hören sollten".

