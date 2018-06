Peking (AFP) Mehr als 300 Chinesen haben für ihren Traum von der Schwerelosigkeit tief in die Tasche gegriffen. Beim Online-Händler Taobao kauften 305 chinesische Raumfahrtfans für umgerechnet etwa 71.000 Euro Tickets für einen Weltraumflug, wie die staatliche Zeitung "China Daily" am Freitag berichtete. Der Zweisitzer der niederländischen Firma Space Expedition Corp (SXC) soll den Touristen einen fünf- bis sechsminütigen Ausflug ins All ermöglichen und ihnen neben der Schwerelosigkeit auch einen einzigartigen Blick auf die Erde bieten.

