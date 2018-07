Hongkong (AFP) Bei Hongkong sind am Freitag bei einem Fährunglück mehr als 50 Menschen verletzt worden. Die Fähre prallte laut Angaben der Hafenaufsicht mit 220 Passagieren und 13 Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg in die Sonderverwaltungszone Macau gegen eine Ufermauer. Laut Informationen der Rundfunkgesellschaft RTHK handelte es sich bei der verunglückten Fähre um ein Tragflügelboot.

