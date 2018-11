Berlin (AFP) Die Bundesländer wollen die Pläne der Regierung für eine Reform der Lebensversicherung weitgehend mittragen. In einem Punkt forderte der Bundesrat auf seiner Sitzung am Freitag in Berlin allerdings Nachbesserungen: Die Provisionen für Versicherungsvermittler sollten weitreichender offengelegt werden, als es der bisherige Entwurf vorsieht. Alle geldwerten Vorteile an den Vermittler sollen transparent gemacht werden. Die Vorlage geht nun zurück an den Bundestag. Die Koalition hofft, sie noch vor der Sommerpause endgültig zu verabschieden.

