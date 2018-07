Frankfurt/Main (AFP) Das Bundeskartellamt hat bei der EU-Kommission einem Bericht zufolge Bedenken wegen womöglich steigender Mobilfunkpreise durch die geplante Fusion von E-Plus und dem O2-Mutterkonzern Telefónica geäußert. Sollte es in Deutschland zu höheren Verbraucherpreisen kommen, "wird dies der Öffentlichkeit und Politik nur schwer zu erläutern sein", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag aus einem Brief von Kartellamtspräsident Andreas Mundt an Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia.

