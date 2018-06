Berlin (AFP) Angesichts der in Deutschland bestehenden Impflücken unter anderem beim Schutz gegen Masern haben Kinder- und Jugendärzte einen nationalen Aktionsplan gefordert. Ziel müsse es sein, bundesweit bei Masern und auch bei anderen Erkrankungen wie Mumps, Röteln oder Keuchhusten eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent zu erreichen, erklärte Wolfram Hartmann, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), am Freitag in Berlin. Nur so könnten Kinder vor den "oft schwerwiegenden Komplikationen" bei Erkrankungen, die durch Impfungen eigentlich vermeidbar seien, geschützt werden.

