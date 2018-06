Berchtesgaden (AFP) Nach tagelangen Vorbereitungen steht der Abtransport des in der Riesending-Schachthöhle verunglückten Forschers nach Angaben der Bergwacht "unmittelbar" bevor. Aufgrund der schwierigen Verhältnisse in der Höhle könne eine genaue Zeitangabe allerdings nicht gegeben werden, schränkte ein Sprecher am Freitag im bayrischen Berchtesgaden ein. "Was hier oben eine Stunde ist, sind da unten schnell zwölf Stunden."

