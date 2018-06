München (AFP) Zahlreiche deutsche Autobauer verzichten auf die Sommerpause und setzen aufgrund der hohen Nachfrage auf Aushilfskräfte und Sonderschichten. Daimler kündigte am Freitag an, insgesamt 7600 Ferienjobber einzustellen; allein etwa 1800 im Mercedes-Benz-Werk in Untertürkheim. "Wir produzieren im Sommer durch und fahren darüber hinaus an vielen Standorten Sonderschichten", teilte das Unternehmen mit. Durch die hohe Auslastung der Produktion würden in diesem Jahr mehr Ferienbeschäftigte eingestellt als in den Vorjahren.

