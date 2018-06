Berlin (AFP) Mit der Einrichtung einer strategischen Erdgasreserve will Bayern die Energieversorgung in Deutschland sichern. Der Freistaat brachte am Freitag eine Initiative in den Bundesrat ein, die eine nationale Erdgasreserve vorsieht, um den Verbrauch von 45 Tagen zu decken. Die Reserve soll sicherstellen, dass auch bei vorübergehenden Lieferengpässen immer genug Erdgas da ist. Bislang entscheiden die Gashändler selbst, ob sie Gasvorräte anlegen. Die Länderkammer verwies den Antrag zur Beratung in die zuständigen Ausschüsse.

