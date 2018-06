Berchtesgaden (AFP) Nach tagelangen Vorbereitungen hat am Freitag der Abtransport des in der Riesending-Schachthöhle verunglückten Forschers begonnen. "Transport startet jetzt", schrieb die bayerische Bergwacht in Berchtesgaden am frühen Abend in ihrem Internetportal. Der schwer am Kopf verletzte Forscher soll auf einer Trage aus etwa tausend Metern Tiefe an die Oberfläche transportiert werden.

