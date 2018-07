Berlin (AFP) In den Bemühungen um ein Einbeziehen lernschwacher und behinderter Schüler in den Bildungsbetrieb haben Wissenschaftler ein bedächtiges Vorgehen angemahnt. Die Autoren des am Freitag in Berlin vorgestellten Bildungsberichts 2014 warnten davor, grundsätzlich eine Schließung von Förderschulen anzustreben. Der Bericht, der unter Federführung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) entstand, widmet der Lage behinderter Menschen im Bildungssystem ein Schwerpunktkapitel.

